В Москве ожидаются сразу два мероприятия в поддержку свободы СМИ. Они заявлены как встречи с избирателями, которые не требуют согласования с властями. На одной из них, депутат Мосгордумы и кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин намерен представить свои предложения по поправкам в законодательство об иностранных агентах.

Чуть позже в центре Москвы депутат Госдумы и кандидат от КПРФ Валерий Рашкин также на встрече с избирателями намерен поднять вопрос свободы СМИ.

Тем временем организаторы митинга в поддержку свободу прессы подали иски к мэрии Москвы из-за отказа согласовать их мероприятие. Они хотели провести акцию 4 сентября на Никитском бульваре и Пушкинской площади. Столичное руководство отказало, сославшись на то, что в городе действуют антикоронавирусные ограничения.