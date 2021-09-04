Сборная России по футболу на выезде встретится сегодня с командой Кипра. Матч пройдет в рамках отборочного этапа чемпионата мира. На этой неделе россияне сыграли вничью, 0:0, с командой Хоравтии. Для сборной это была первая встреча под руководством нового главного тренера – Валерия Карпина. После игры он сказал, что удовлетворен результатом. Сейчас Россия занимает в группе второе место, киприоты остаются на последней, шестой строчке.