Сборная России по футболу на выезде встретится сегодня с командой Кипра. Матч пройдет в рамках отборочного этапа чемпионата мира. На этой неделе россияне сыграли вничью, 0:0, с командой Хоравтии. Для сборной это была первая встреча под руководством нового главного тренера – Валерия Карпина. После игры он сказал, что удовлетворен результатом. Сейчас Россия занимает в группе второе место, киприоты остаются на последней, шестой строчке.
2021-09-04T08:32:59+03:00
2021-09-04T08:32:59+03:00
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08:32, 04 сентября 2021
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