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08:32, 04 сентября 2021

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит сегодня на фестивале военных оркестров «Спасская башня»

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит сегодня на фестивале военных оркестров «Спасская башня». Аккомпанировать ему будут сразу три оркестра силовых ведомств России, передает агентство ТАСС. Сообщается, что музыкант исполнит композицию «Любимый город». Неделю назад полиция сорвала выступление Линдеманна в Твери на фестивале, который организовывал местный бизнесмен. Тогда в ночь на субботу сотрудники МВД пришли в номер отеля, где остановился лидер Rammstein и выдели ему предупреждение об ответственности за нарушения противокоронавирусных ограничений.


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