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08:32, 04 сентября 2021

Российские космонавты не смогли подключить кабель связи к модулю «Наука», говорят в НАСА

Российские космонавты не смогли подключить кабель связи к модулю «Наука», говорят в НАСА. Они предпримут очередную попытку во время следующего выхода в космос, пояснили в американском управлении по исследованию космического пространства. Общая продолжительность выхода в космос Олега Новицкого и Петра Дуброва составил почти 8 часов. Они должны были интегрировать модуль «Наука» в системы МКС. Следующий выход запланирован на четверг. После стыковки модуля «Наука» в июле у него внезапно включились двигатели, что привело к изменению положения станции.


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