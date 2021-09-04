Дипломатический конфликт разгорается между Китаем и Литвой. Вильнюс отозвал своего посла из Пекина. Решение принято после решения китайских властей отозвать главу своей дипмиссии в Литве. Поводом стала активизация литовско-тайваньских отношений и планами Вильнюса открыть на острове свое представительство. Пекин призывал литовское руководство следовать принципу «единого Китая».