Дипломатический конфликт разгорается между Китаем и Литвой. Вильнюс отозвал своего посла из Пекина. Решение принято после решения китайских властей отозвать главу своей дипмиссии в Литве. Поводом стала активизация литовско-тайваньских отношений и планами Вильнюса открыть на острове свое представительство. Пекин призывал литовское руководство следовать принципу «единого Китая».
2021-09-04T08:31:50+03:00
2021-09-04T08:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898140-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»