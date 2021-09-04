Сразу два мероприятия в поддержку независимых СМИ ожидаются сегодня в Москве. Оба они объявлены как встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями. Член «Яблока» Сергей Митрохин намерен на одной из этих встреч представить свои поправки в законодательство об иностранных агентах. В том числе в той части, которая касается журналистов. Кроме того, свою встречу с избирателями по вопросам свободы СМИ и ситуации в избирательной системе чуть позже собирается провести кандидат от КПРФ Валерий Рашкин.
2021-09-04T08:31:22+03:00
2021-09-04T08:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 04 сентября 2021
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