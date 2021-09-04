Пожар вспыхнул в промзоне на юге Санкт-Петербурга. Площадь возгорания, по данным агентства ТАСС. составляет почти 2 тыс. кв. метров. О причинах пока не сообщается. Спасатели говорят, что пострадавших нет. К ликвидации привлечено более 70 человек и почти два десятка единиц техники, добавили в региональном управлении МЧС.
2021-09-04T08:31:06+03:00
2021-09-04T08:31:06+03:00
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08:31, 04 сентября 2021
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