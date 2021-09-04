Пожар вспыхнул в промзоне на юге Санкт-Петербурга. Площадь возгорания, по данным агентства ТАСС. составляет почти 2 тыс. кв. метров. О причинах пока не сообщается. Спасатели говорят, что пострадавших нет. К ликвидации привлечено более 70 человек и почти два десятка единиц техники, добавили в региональном управлении МЧС.