Очередная масштабная уличная акция протеста планируется сегодня в Таиланде, в то время как в парламенте намечено голосование по вотуму недоверия правительству.

Жители Бангкока требуют отставки правительства во главе с премьером Праютом Чан-Оча. Бывший военный, он пришел к власти в результате переворота в 2014-м. Его кабинет министров давно критикуют за коррупцию и неэффективность, но особенно явным народное возмущение стало во время пандемии – многие тайцы считают, что власти не справляются с коронавирусом. С полутора миллионами заболевших на 66-миллионное население королевство находится вверху второй десятки стран, причем наибольший всплеск заболеваемости – именно в последние недели.

Люди с большей или меньшей интенсивностью митингуют вопреки запрету на митинги из-за ковида уже не первую неделю. Только за последние два месяца, по данным полиции, к административной ответственности привлекли 600 протестующих.

Депутаты парламента соберутся для голосования по вопросу о недоверии правительству уже в третий раз за последние месяцы.

При этом Таиланд хоть и является конституционной монархией, король там имеет не только церемониальные полномочия. На этом фоне недовольство протестующих подогревает и экстравагантное поведение короля Рамы X, который пытался править страной из роскошного отеля в Баварии.

Прают Чан-Оча в ответ на требования демонстрантов подавать в отставку или назначать досрочные выборы категорически отказывается.