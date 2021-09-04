Премьер-министр Новой Зеландии отказалась назвать имя подозреваемого в нападении на людей в Окленде. Глава правительства Джасинда Ардерн заявила, что ни один террорист этого не заслуживает. По ее словам, забвение – это наказание за позорные деяния. Накануне в Окленде мужчина напал на посетителей супермаркета. Полицейские застрелили нападавшего. Он успел тяжело ранить семь человек.
2021-09-04T08:08:40+03:00
2021-09-04T08:08:40+03:00
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08:08, 04 сентября 2021
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