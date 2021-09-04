Под одним из мостов в Петербурге художники создадут большие граффити с изображением Сергея Довлатова

Акция приурочена к 80-летию писателя. Граффити с Довлатовым появятся под мостом Бетанкура, который соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Эта акция — часть фестиваля «День Д», который ежегодно проходит в Петербурге в день рождения Довлатова.

Кроме граффити, в рамках фестиваля сегодня ночью Дворцовый мост будет разводиться под необычную музыку — джазовые композиции, которые любил слушать Довлатов. К тому же днём на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также в Таврическом саду из громкоговорителей будут раздаваться фрагменты произведений писателя.

При этом накануне на улице Рубинштейна, где долгое время жил Довлатов, появился небольшой памятник его домашнему фокстерьеру — Глаше. Собака много лет жила в семье Довлатовых и вместе с ними эмигрировала в Соединенные Штаты. Глаша упоминается сразу в нескольких произведениях писателя.

В этом году «День Д» проходит в Петербурге уже в пятый раз. Организаторы фестиваля запланировали более пятидесяти мероприятий в честь юбилея писателя.