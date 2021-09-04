CBS: В США расследуют случаи эксплуатации детей среди эвакуированных жителей Афганистана

Среди беженцев были обнаружены несовершеннолетние девочки, которых взяли в жены взрослые мужчины, претендующие на получение американских иммиграционных виз.

По сведениям телеканала, в некоторых ситуациях это делалось по настоянию родственников девочек с тем, чтобы последние также могли получить право на получение американских виз. В Госдепартаменте США сказали, что относятся к таким случаям очень серьезно и проводят разбирательство.

Десятки тысяч человек были эвакуированы из Афганистана в связи с захватом страны боевиками после ухода войск США и НАТО.