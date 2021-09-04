В Афганистане, как ожидается, будет объявлен окончательный состав правительства после захвата власти талибами

Изначально состав правительства должны были огласить еще накануне, после традиционной главной в исламе пятничной молитвы, однако уже к утру официальный представитель талибов объявил, что новостей стоит ждать не ранее утра субботы. О чем именно пока не удается договориться, не поясняют.

После падения Кабула 15-го августа и окончательного вывода солдат НАТО 31-го «Талибан»* вновь, как и в конце 90-х, контролирует весь Афганистан — за исключением горной провинции Панджшер, где идут бои с остатками вооруженной оппозиции.

Талибы обещали всем амнистию и даже предлагали кресло в новом правительстве лидеру панджшерских ополченцев. Первоначально они говорили также об инклюзивном правительстве с участием этнических меньшинств — это бы повысило их шансы выйти из международной изоляции.

Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что за основу талибы возьмут иранскую модель госуправления: неизбираемый верховный религиозно-политический лидер + коллективное управление в экономике и остальной текучке. Уже известно, на кого возложат функции глав МИДа, МВД и Минобороны — во всех трех случаях это лидеры самих талибов.