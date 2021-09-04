Компания Apple отложила запуск системы поиска детской порнографии на айфонах пользователей

В корпорации сказали, что намерены собрать дополнительную информацию и внести улучшения. Ранее против выступили десятки организаций, в том числе специалисты по кибербезопасности и правозащитники. Они указывали, что в разных странах власти могут расширить список причин для доступа к личным смартфонам.

