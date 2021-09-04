Компания Google, по сведениям агентства «Рейтер», заблокировала почтовые аккаунты правительства Афганистана

По словам источников, это связано с тем, что доступ к учетным записям пытаются получить захватившие страну боевики движения «Талибан». В России оно признано террористическим и запрещено. Ранее американская газета «Политико» писала, что если талибы получат доступ к базам данных прежнего правительства, то смогут узнать имена тех, кто сотрудничал с США в годы войны. Боевики могут с ними расправиться.
2021-09-04T05:28:42+03:00
2021-09-04T05:28:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898114-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:28, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»