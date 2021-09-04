Компания Google, по сведениям агентства «Рейтер», заблокировала почтовые аккаунты правительства Афганистана

По словам источников, это связано с тем, что доступ к учетным записям пытаются получить захватившие страну боевики движения «Талибан». В России оно признано террористическим и запрещено. Ранее американская газета «Политико» писала, что если талибы получат доступ к базам данных прежнего правительства, то смогут узнать имена тех, кто сотрудничал с США в годы войны. Боевики могут с ними расправиться.