Прокуратура Гватемалы заявила, что подозревает граждан России в подкупе президента страны

Ведомство начало расследование утверждений, что россияне давали взятку главе государства Алехандро Джамматтеи, чтобы получить док в одном из ключевых портов страны, сообщает агентство «Рейтер». В Генпрокуратуре сказали, что президент Гватемалы пока не стал фигурантом расследования, так как ему не объявлен импичмент.
2021-09-04T05:27:58+03:00
2021-09-04T05:27:58+03:00
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05:27, 04 сентября 2021
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