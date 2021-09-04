Прокуратура Гватемалы заявила, что подозревает граждан России в подкупе президента страны

Ведомство начало расследование утверждений, что россияне давали взятку главе государства Алехандро Джамматтеи, чтобы получить док в одном из ключевых портов страны, сообщает агентство «Рейтер». В Генпрокуратуре сказали, что президент Гватемалы пока не стал фигурантом расследования, так как ему не объявлен импичмент.