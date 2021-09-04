Профсоюз журналистов подал в суд на мэрию Москвы из-за отказа согласовать акцию в защиту СМИ

Иски направлены в Тверской, Пресненский и Таганский суды, чтобы увеличить шансы на их рассмотрение. Это рассказала газете «Коммерсант» сопредседатель профсоюза журналистов Софья Русов. Акция была намечена на сегодня. Ее участники хотели выразить поддержку журналистам и СМИ, которых власти внесли в реестр иностранных агентов.

