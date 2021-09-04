Россия и Япония подписали соглашение по созданию орбитального телескопа

Это сообщили РИА Новости в Институте астрономии РАН. Космическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Ученые с ее помощью будут изучать образование звезд, черные дыры и атмосферы далеких планет.
2021-09-04T04:23:54+03:00
2021-09-04T04:23:54+03:00
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04:23, 04 сентября 2021
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