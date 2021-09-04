Солист группы Rammstein сегодня выступит на Красной площади в сопровождении оркестров Росгвардии, Минобороны и МЧС

Номер состоится в рамках фестиваля «Спасская башня». При этом недавно к приехавшему в Россию Тиллю Линдеманну ночью в гостиницу приходили силовики. Его предупредили о коронавирусных ограничениях, и запланированное выступление музыканта на фестивале в Твери было отменено.

В апреле суд в Архангельске счел клип группы Rammstein порнографией и приговорил местного жителя Андрея Боровикова за публикацию этого видео в соцсетях к 2,5 годам колонии. Осужденный протестовал против мусорной свалки в Шиесе и является сторонником политика Алексея Навального.