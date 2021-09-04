Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов о терактах 11 сентября 2011 года

Это было одним из его предвыборных обещаний. В указе говорится, что в преддверии 20-й годовщины трагедии американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что власти знают об этих атаках. Тогда террористы захватили самолеты и направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Жертвами стали почти три тысячи человек.
2021-09-04T04:18:57+03:00
2021-09-04T04:18:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:18, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»