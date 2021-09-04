Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов о терактах 11 сентября 2011 года

Это было одним из его предвыборных обещаний. В указе говорится, что в преддверии 20-й годовщины трагедии американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что власти знают об этих атаках. Тогда террористы захватили самолеты и направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Жертвами стали почти три тысячи человек.