ФСБ заявила о задержании в Туле сторонников радикального ислама

В ведомстве сказали, что это граждане одной из стран Центральной Азии, которые вербовали в России соотечественников в международную террористическую организацию, а затем переправляли их в Сирию. Возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и участии в ней.