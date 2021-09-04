Мэр Москвы за две недели до выборов пообещал выплатить ветеранам по 20 тысяч рублей

Градоначальник Сергей Собянин уточнил, что речь идет об участниках сражений за столицу в годы Великой Отечественной войны. Мэр написал в своем блоге, что выплату и наградной знак «80 лет Битвы за Москву» получат более тысячи ветеранов. Недавно президент Владимир Путин на фоне предвыборной кампании заявил, что пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей, а силовикам и военным -по 15 тысяч. Выплаты на днях уже начались. Выборы в Госдуму и голосования разных уровней пройдут с 17 по 19 сентября.