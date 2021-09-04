Полиция Лондона сообщила, что пять ее сотрудников пострадали в столкновении с противниками вакцинации

Протестующие попытались накануне ворваться в здание Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Несколько человек были задержаны. В Великобритании, по официальным данным, вакцинировано больше 70% населения.
2021-09-04T03:33:28+03:00
2021-09-04T03:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:33, 04 сентября 2021
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