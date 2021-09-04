Талибы, как передает агентство «Рейтер», заявили о полном контроле над всем Афганистаном

Они утверждают, что подавили сопротивление на севере страны в провинции Панджшер. Между тем, жители этого региона отрицают его захват талибами, передает ТАСС. Недавно Кабул покинули последние военные США и НАТО. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.

