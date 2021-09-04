Организаторы митинга в защиту СМИ подали три иска к мэрии Москвы

Они связаны с отказом властей в согласовании намеченной на сегодня акции. Ее участники хотели поддержать журналистов и редакции, которые власти внесли в реестр иностранных агентов. Как рассказала газете «Коммерсант» сопредседатель профсоюза журналистов Софья Русова, иски направлены в Тверской, Пресненский и Таганский суды, чтобы увеличить шансы на их рассмотрение.

