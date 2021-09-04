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03:32, 04 сентября 2021

Президент Владимир Путин приехал на космодром «Восточный», известный коррупционными скандалами

Глава государства осмотрел строящийся стартовый комплекс для новой ракеты «Ангара». Как передает ТАСС, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также показал президенту несколько макетов – модели модификаций ракеты-носителя «Ангара» и космического корабля «Орел», и рассказал о разработке космического буксира с ядерным двигателем. В предыдущий раз, в 2019 году, когда Путин посетил космодром в Амурской области, президент выразил недовольство ходом его строительства. В Кремле тогда сообщили, что при возведении космодрома было украдено 11 миллиардов рублей.



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