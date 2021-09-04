Более 120 видов животных будут исключены из нового издания Красной книги России

Для них уже нет угрозы исчезновения, сказал министр природных ресурсов Александр Козлов. По его словам, вымирание не угрожает, в частности, белоголовому орлану, пятнистому оленю и даурскому ежу, передает ТАСС. Последний раз Красная книга России была издана 20 лет назад. Министр отметил, что за этот срок в список попали из-за сокращения популяций 14 видов животных. Среди них, косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца и камчатский подвид черношапочного сурка.

