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02:09, 04 сентября 2021

Более 120 видов животных будут исключены из нового издания Красной книги России

Для них уже нет угрозы исчезновения, сказал министр природных ресурсов Александр Козлов. По его словам, вымирание не угрожает, в частности, белоголовому орлану, пятнистому оленю и даурскому ежу, передает ТАСС. Последний раз Красная книга России была издана 20 лет назад. Министр отметил, что за этот срок в список попали из-за сокращения популяций 14 видов животных. Среди них, косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца и камчатский подвид черношапочного сурка.



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