Космонавты завершили первый выход в открытый космос с МКС для интеграции модуля «Наука»

Олег Новицкий и Петр Дубров работали за бортом Международной космической станции почти 8 часов, но не успели сделать все, что планировалось. В ракетно-космической корпорации «Энергия» отметили, что для полноценного запуска работы нового сегмента МКС понадобится девять выходов в открытый космос. Модуль «Наука» стал первым для России новым модулем орбитальной станции за 11 лет.
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