Власти США подозревают, что около сотни эвакуированных афганцев связаны с террористами

Об опасениях спецслужб узнал телеканал NBC. По словам его источников, были проверены 10 тысяч человек из 30 тысяч жителей Афганистана, которых доставили в США. Два человека будут отправлены в Косово для дополнительных проверок. Афганцы бежали от боевиков, которые захватили страну после вывода войск США и НАТО.
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