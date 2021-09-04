Власти США подозревают, что около сотни эвакуированных афганцев связаны с террористами

Об опасениях спецслужб узнал телеканал NBC. По словам его источников, были проверены 10 тысяч человек из 30 тысяч жителей Афганистана, которых доставили в США. Два человека будут отправлены в Косово для дополнительных проверок. Афганцы бежали от боевиков, которые захватили страну после вывода войск США и НАТО.