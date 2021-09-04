В Москве поздно вечером грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте

Движение по проспекту в сторону центра было перекрыто. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Больше никто не пострадал.
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