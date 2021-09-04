Архиерей РПЦ исключил возможность исправления житий святых после слов президента Владимира Путина

На повестке дня Русской православной церкви этого вопроса нет, написал в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. Недавно президент Путин сказал, что убийство в 16-ом веке митрополита Филиппа, который причислен церковью к лику святых, опричником Малютой Скуратовым – только одна из версий. После этого, член синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин сказал РИА Новости, что житие святого митрополита Филиппа может быть отредактировано, если подтвердится, что его убил не Малюта Скуратов.

