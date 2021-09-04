Участник захвата Капитолия, который был на многих фото с копьем и в шапке с рогами, признал вину

Джейкобу Чансли грозит теперь до 20 лет заключения, сообщило министерство юстиции США. Его задержали через три дня после штурма здания Конгресса 6 января сторонниками президента Дональда Трампа. Было прервано заседание, на котором утверждали итоги президентских выборов. Приговор Чансли вынесут в ноябре.