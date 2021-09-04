Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран заинтересован в покушениях на американцев

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон не потерпит попыток запугать независимых журналистов или заставить их замолчать. Власти США накануне расширили список санкций по Ирану. В него добавили еще четырех граждан этой страны. Как полагают американские власти, все четверо причастны к организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки иранского происхождения.
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