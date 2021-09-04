Литва отзывает своего посла в Китае для консультаций

В МИДе прибалтийской республики напомнили, что в начале августа своего посла отозвал из Вильнюса Китай из-за решения Литвы открыть дипломатическое представительство Тайваня. В Пекине настаивают на том что Тайвань является частью Китая. Власти США выразили поддержку Литве в этом дипломатическом споре.