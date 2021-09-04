Литва отзывает своего посла в Китае для консультаций

В МИДе прибалтийской республики напомнили, что в начале августа своего посла отозвал из Вильнюса Китай из-за решения Литвы открыть дипломатическое представительство Тайваня. В Пекине настаивают на том что Тайвань является частью Китая. Власти США выразили поддержку Литве в этом дипломатическом споре.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
ЦИК попросил генпрокуратуру и СК проверить информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной компании в Королеве Центризбирком России направил официальные письма генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву…