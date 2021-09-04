Пассажирский самолет «Сухой Суперджет», как передает ТАСС, приземлился в «Шереметьево» из-за сигнала тревоги

Лайнер накануне вечером вылетел из Москвы в Белгород, но почти сразу сработал датчик неисправности в системе управления, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Для посадки самолет кружил в воздухе, чтобы выработать топливо. На его борту находился 81 пассажир и 5 членов экипажа.
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