Президент Владимир Путин вручил сегодня госнаграды за борьбу с наводнениями и лесными пожарами

Церемония прошла в Благовещенске, куда глава государства прилетел после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье. Медали получили сотрудники экстренных служб. Единственным орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени» удостоен врач и спасатель Дмитрий Миронов из Амурской области, который в июне во время наводнения лично эвакуировал из одного села 38 человек, передает ТАСС. Награждены и члены авиационных групп, которые тушили крупнейшие лесные пожары в Якутии.
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