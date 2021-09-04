Президент Владимир Путин вручил сегодня госнаграды за борьбу с наводнениями и лесными пожарами

Церемония прошла в Благовещенске, куда глава государства прилетел после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье. Медали получили сотрудники экстренных служб. Единственным орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени» удостоен врач и спасатель Дмитрий Миронов из Амурской области, который в июне во время наводнения лично эвакуировал из одного села 38 человек, передает ТАСС. Награждены и члены авиационных групп, которые тушили крупнейшие лесные пожары в Якутии.