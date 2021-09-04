Владимир Путин сегодня посетит космодром «Восточный», строительство которого сопровождается коррупционными скандалами.

На космодром в Амурской области Владимир Путин приедет из Владивостока, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Президент осмотрит строительство объектов космодрома, в частности командного пункта и стартового комплекса Ангара, сообщили в Кремле. На «Восточном» как рапортовало неделю назад руководство Роскосмоса, начался второй этап монтажа пускового стола для новых тяжёлых ракет-носителей Ангара. Первую из них планируют запустить в 2023-м году. Строительство «Восточного» сопровождается многочисленными коррупционными скандалами. Из-за серьёзных нарушений возбудили почти полторы сотни уголовных дел. Последний раз на космодром Путин приезжал два года назад. Той же осенью он поднял вопрос о хищениях при строительстве «Восточного». Тогда глава страны сказал, что, несмотря на уголовные дела порядка на космодроме нет – цитата «воруют сотнями миллионов». Генпрокуратура позже оценила размер ущерба в 20 с лишним миллиардов рублей.

Газета «Коммерсант» сообщала, что в июне этого года на космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. После этого появились новые уголовные дела.