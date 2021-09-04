Траурная акция в память о погибших в бесланской школе состоялась накануне в Москве

Люди несли цветы, мягкие игрушки и воду, которой так не хватало заложникам в школе номер 1 к мемориалу жертвам трагедии. Там прошла минута молчания, в небо запустили 334 белых воздушных шара — по числу погибших. В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках состоялась панихида.

Согласно сообщениям государственных информагентств, ни президент Владимир Путин, ни премьер-министр Михаил Мишустин, ни главы палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин в эти дни не упоминали о трагедии в Беслане.

