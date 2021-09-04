Учебный год в школах Северной Осетии начнется сегодня

Школьники Северной Осетии вновь сядут за парты не как в большинстве российских регионов 1 сентября. Так происходит уже несколько лет и это связано с трагическими событиями 2004 года, когда в результате нападения террористов на школу Беслана погибли дети, учителя, их родные и близкие. С тех пор в первые три дня сентября в Северной Осетии проводят траурные мероприятия и акции памяти. Местные жители и все, кого затронула трагедия, приходят в разрушенную школу. 1 сентября 17 лет назад утром там должен был прозвучать звонок. Но террористы ворвались на линейку, проходившую в честь начала учебного года и взяли людей в заложники. Выдвигалось требование освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. Практически без еды и воды дети и взрослые провели три дня. Погибли и позже скончались от ранений 334 человека, многие остались инвалидами и до сих пор проходят тяжелое лечение.

К концу следующего года в Беслане должен появиться музей памяти жертв теракта.