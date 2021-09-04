Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летевший из Москвы в Белгород, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности. Посадка прошла благополучно, сообщают со ссылкой на источники ТАСС, Интерфакс и «РИА Новости». По их данным, на борту находились 81 пассажир и пять членов экипажа. Перед возвращением в Шереметьево лайнер совершил несколько кругов, вырабатывая топливо. Как следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar, на круг он начал заходить уже в нескольких десятках километрах от аэропорта. Согласно данным сервиса и табло аэропорта, рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Подобные инциденты с Суперджетами случаются регулярно. Предыдущий произошел 21 августа, когда пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, но затем совершил успешную посадку в Шереметьеве. Причиной стало срабатывание одного из датчиков кондиционирования.

4 августа Superjet 100 того же перевозчика, летевший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал бедствия и начал резкое снижение. В итоге он благополучно приземлился в Казани.

