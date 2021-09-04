и Организаторы митинга в поддержку объявленных иноагентами журналистов, подали иски к мэрии Москвы

Организаторы митинга в поддержку объявленных иноагентами журналистов, который власти не согласовали, подали иски к мэрии Москвы. Они направлены в три столичных суда, сообщила РБК сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова. По ее словам, они намерены оспорить сам отказ и законность запрета на публичные мероприятия.

Мининг должен был состояться сегодня, но мэрия не разрешила. Департамент безопасности сослался на антиковидные ограничения и указ мэра. Об этом Русова ранее рассказала «Эху Москвы»

Отметим, что в указе Собянина разделяются публичные и массовые развлекательные мероприятия — при запрете публичных на развлекательных могут свободно присутствовать до 500 человек, а если организаторы проверяют QR-коды о вакцинации или наличии иммунитета, то и это ограничение отменяется.