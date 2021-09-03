Власти США временно запретили компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона организовывать полеты в космос

Космической компании Ричарда Бренсона Вёрджин Галактис запретили отправлять корабли в околоземное пространство до выяснения обстоятельств июльского полета, в котором могли быть допущены опасные нарушения.

Поводом для запрета стала публикация в журнале Нью-Йоркер, который сообщил о том, что экипаж корабля Юнити22 проигнорировал предупреждение автоматики об уклонении с курса и продолжил полет. В общей сложности это продолжалось более полутора минут. Корабли этого типа доставляются на определенную высоту самолетом, после чего с помощью собственного двигателя достигают заданной отметки. Перед началом спуска пассажиры испытывают четырехминутный сеанс невесомости. На землю аппарат возвращается без включения двигателей по спирали. Если он отклонится от курса, то может не попасть в воронку и пролететь мимо посадочной полосы, что чревато серьезной аварией. Бренсон объяснил, что пилоты контролировали ситуацию и вернули ее в штатный режим, однако в экспедициях теперь предстоит сделать паузу и ближайший в конце этого месяца оказался под вопросом. Своим полетом Бренсон опередил владельца Амазон Джеффа Безоса, который по несколько другой технологии отправился на орбиту через девять дней и поднялся выше, но оказался всего лишь вторым.

После публикации этой информации акции компании Вёрджин Галактикс рухнули. Их стоимость снизилась более, чем на 7 процентов.