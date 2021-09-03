Президент США Джо Байден поручил рассекретить правительственные документы, связанные с терактами 11 сентября 2001 года

Он пояснил, что выполняет таким образом свое предвыборное обещание, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление главы государства.

В документе предписывается Минюсту и другим ведомствам вести надзор за выполнением указа. Генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев.

Ранее публикации засекреченных документов требовали родственники жертв, а также те, кто выжил и участвовал в спасении людей. Они уверены, что это поможет доказать причастность к атакам властей Саудовской Аравии. Около 1800 человек написали Байдену письмо, потребовав от него не участвовать в памятных мероприятиях, если он не даст указание обнародовать материалы.

После терактов 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек, власти публиковали по частям официальный доклад о событиях 11 сентября. Последние 28 страниц из более 800 были обнародованы в июле 2016-го. Из документа следовало, что ряд граждан Саудовской Аравии, связанных с правительством этой страны, помогали деньгами некоторым участника теракта. Однако последняя часть доклада не свидетельствовала о том, что власти Саудовской Аравии играли какую-либо роль.