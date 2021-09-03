Столичные власти пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-летию битвы за Москву

Власти Москвы пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-й годовщине контрнаступления под Москвой, которая отмечается в декабре. В общей сложности деньги получат около 1100 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, мэрия также наградит всех ветеранов нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву».

Столичные власти ежегодно выплачивают участникам обороны Москвы материальную помощь. В прошлом году мэрия объяввила об этом в октябре. До 2019 года сумма таких выплат составляла 10 тысяч рублей.

Ранее в преддверии выборов в Госдуму президент Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам и по 15 тысяч военнослужащим.

В Санкт-Петербурге, а также в Тверской и Ивановской областях власти объявили о единовременных выплатах работникам сферы образования.