Организаторы митинга в поддержку объявленных иноагентами журналистов подали иски к мэрии Москвы

Они направлены в три столичных суда, сообщила РБК сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова. По ее словам, организаторы намерены оспорить и сам отказ, и законность запрета на публичные мероприятия. Подготовка сразу трех исков в разные суды связана с тем, что они часто спорят из-за подсудности дел, объяснила Русова.

23 августа организаторы акции обратились в мэрию с просьбой разрешить провести митинг на Пушкинской площади или на Никитском бульваре 4 сентября, после того как ряд СМИ и журналистов были включены в список иноагентов. Организаторы предполагали, что в мероприятии примут участие до 500 человек. Мэрия в проведении митинга отказала. В ответе департамента региональной безопасности сослались на антиковидные ограничения и на указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года, согласно которому в городе действует запрет на проведение публичных мероприятий.