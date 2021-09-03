Столичные власти пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-летию битвы за Москву

Власти Москвы пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-й годовщине контрнаступления под Москвой, которая отмечается в декабре. В общей сложности деньги получат около 1100 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, мэрия также наградит всех ветеранов нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву».