Столичные власти пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-летию битвы за Москву

Власти Москвы пообещали ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей к 80-й годовщине контрнаступления под Москвой, которая отмечается в декабре. В общей сложности деньги получат около 1100 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, мэрия также наградит всех ветеранов нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву».
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