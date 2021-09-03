Игроки Национальной хоккейной лиги смогут принять участие в Олимпиаде в Пекине

Об этом договорились НХЛ и Международная федерация хоккея. Однако решение еще не окончательное.

Для того, чтобы сделать паузу в регулярном сезоне НХЛ нужно было заручится согласием профсоюза игроков Лиги, который тоже поставил подпись под соглашением. В нем есть только одна неприятная оговорка. Если до 10 января случится вспышка коронавируса, то НХЛ может отозвать свое согласие. Так что радоваться рановато. Именно поэтому сборная России будет готовится к играм в двух вариантах. Менеджеры будут собирать состав из числа хоккеистов, выступающих в Северной Америке, а второй состав будет готовится в России, на случай повторения ситуации в Пхенчхане, когда нашей команде удалось выиграть золотые медали внутренними резервами. Официальным предлогом отказа от корейских Игр были вопросы страхования игроков и нежелания прерывать чемпионат, но китайский рынок слишком важен для клубов НХЛ, чтобы беспокоиться о таких пустяках.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля будущего года.