В Кабуле талибы стреляют в воздух из автоматического оружия

По одним данным, таким образом они празднуют захват последней неподконтрольной им провинции Панджшер. По другой версии, они просто приветствуют прибытие в столицу своих лидеров, передает ВВС. Со своей стороны, представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан»* Забихулла Муджахид призвал через Twitter бойцов избегать стрельбы и вместо этого благодарить Аллаха. Он отметил, что такая стрельба опасна для мирных жителей. В соцсетях публикуют видеоролики, на которых видны трассирующие пули, освещающие ночное небо над Кабулом. Официальных данных по поводу ситуации в Панджшере пока не поступало. И талибы, и сопротивление сообщают о своих успехах и об интенсивных боях.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ