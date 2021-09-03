В Брюсселе согласовали пять условий возобновления помощи афганскому народу

Страна не должна служить базой для экспорта терроризма в другие государства. Новые власти должны уважать права человека, в частности женщин, соблюдать верховенство закона и свободу СМИ, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, ориентирами также станут создание переходного правительства путем переговоров между политическими силами, предоставление свободного доступа для гуманитарной помощи и выполнение талибами обязательства об эвакуации иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что для поддержки населения Евросоюзу придется взаимодействовать с новым руководством Афганистана, что не означает признания талибов. ЕС готов вернуть свою миссию в Кабул, если для этого будут созданы условия, заявил Боррель.

Боррель добавил, что ЕС создаст политическую платформу для взаимодействия с соседями Афганистана с целью работы по вопросам миграции и борьбы с терроризмом.

«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.