Прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королеве

Об этом сообщил председатель комиссии Илья Березкин. Он подчеркнул, что ни областная, ни территориальная комиссия не имею никакого отношения к тренингам по фальсификации выборов, о которых сообщила «Новая газета». Сегодня издание опубликовало аудиозаписи с совещания по думским выборам в подмосковном Королеве, где, в частности, ставились задачи по числу голосов в пользу кандидатов-единороссов. Три источника издания предположили, что инструктаж проводила женщина с голосом, похожим на главу Королева Жанну Прокофьеву. Газета передала эту запись в Центризбирком, после чего ЦИК направил в Королев оперативную группу, а также обратился к генпрокурору, главе СК, губернатору Подмосковья и председателю областной избирательной комиссии с просьбой принять меры для предотвращения возможных фальсификаций и расследовать данную ситуацию.

Главный редактор сайта «The New Times» Евгения Альбац считает, что история с подготовкой к фальсификации выборов в Королеве показывает низкий рейтинг партии власти.

Власть понимает, что ей придется фальсифицировать очень много, заключила Евгения Альбац.