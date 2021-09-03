Tesla работает над созданием автомобиля без руля и педалей

Как сообщает издание Electrek со ссылкой на источники, новость о создании полностью автономной машины сообщил своим сотрудникам глава Илон Маск. Стоимость электрокара составит 25 тысяч долларов. Таким образом, он будет самым доступным в линейке компании. Маск объяснил это расширением производства аккумуляторов и оптимизацией. Условное название автомобиля – Model 2. Его производство должно начаться в 2023 году.